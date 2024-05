Gp Monaco - trionfa Ferrari di Leclerc

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 26 maggio 2024) 17.27 Charlesa Montecarlo davanti a Piastri.Terza l'altradi Sainz. Verstappen è sesto. Partenza con incidente nelle retrovie (coinvolti Perez e le due Haas).Bandiera rossa che salva Sainz: aveva forato e si sarebbe ritirato,ma può presentarsi in griglia dato che la gara è stata fermata. I piloti 'smarcano' la regola del pit-stop prima del nuovo via. Quasi tutti provano i 76 giri rimanenti su gomme dure (Russell addirittura su medie). Start regolare. Tutti in fila conche fa l'andatura.