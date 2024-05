Gp Monaco live | Leclerc comanda con pochi decimi di vantaggio su Piastri e Sainz

5° giro - Leclerc precede Piastri di 9 decimi, Sainz segue l'australiano a 6 decimi e dietro di lui a 1"3 c'è Norris Partenza ancora perfetta per Leclerc davanti a Piastri. motori.ilmessaggero

Tutti i piloti sono saliti sulle loro monoposto. Ovviamente non ripartiranno Hulkenberg Perez e Magnussen in quanto le loro vetture sono fortemente danneggiate La partenza è prevista per le.

motori.ilmessaggero