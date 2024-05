Gp Monaco - distrutta Red Bull di Perez | bandiera rossa al primo giro

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Subitoneldel Gp di. Dopo la partenza c’è stata la foratura di Carlos Sainz costretto a fermarsi dopo la prima curva, ma i giudici di gara hanno esposto laper un pauroso incidente tra la Reddi Sergioe le due Haas con il messicano che si è ritrovato la monopostoma senza problemi per lui né per Hulkenberg e Magnussen. La ripartenza è stata senza problemi. Tutte le monoposto hanno tenuto la propria posizione in avvio con la Ferrari di Charles Leclerc in testa davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all’altradi Carlos Sainz.

Carlos Sainz ha avuto un bel Colpo di fortuna a Montecarlo . Dal ritiro al ritorno in pista con la possibilità di lottare per il podio. Alla partenza lo spagnolo, scattato dalla terza piazzola, ha infatti prontamente attaccato Oscar Piastri e ha cercato di guadagnare la seconda posizione, in modo da inserirsi alle spalle del compagno Charles Leclerc, che era partito dalla pole position e aveva difeso brillantemente il comando della gara nel Principato di Monaco. oasport

Un weekend positivo per George Russell e la sua McLaren. Il pilota ha infatti ottenuto la quinta posizione al GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, togliendosi la soddisfazione di precedere in classifica Max Verstappen, sesto davanti a Lewis Hamilton. oasport

