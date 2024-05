GP Monaco 2024 - Russell | Peccato per la bandiera ross - siamo fiduciosi

(Di domenica 26 maggio 2024) Georgechiude con il quinto posto in gara l’ottimo weekend del GP di, ottava tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren, che ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen (sesto) e Lewis Hamilton (settimo), ritrova buone sensazioni in pista dopo tante gare disputate al di sotto delle aspettative. “È stata una gara lunga – ha dichiaratoal termine -. È stato bello vedere quanto eravamo vicini alla Ferrari e poi Max mi ha messo sotto pressione alla fine. Credo sia stato solo deludente vedere laa: la strategia è l’unica cosa che aggiunge qualcosa in questa gara“. “Sono molto incoraggiato dal ritmo e da comerisusciti ad avvicinarci alle macchine di solito davanti a noi. Ci sono altri miglioramenti in arrivo,” ha aggiunto in conclusione

Giornata indimenticabile per Charles Leclerc e per i tifosi della Ferrari. Oggi, domenica 26 maggio, il pilota monegasco della Ferrari ha vinto il Gp di Monaco. Per "Il Predestinato" è il primo successo nella gara di casa, la fine di quello che era stato un vero e proprio tabù. today

A sancire la prima vittoria in carriera di Charles Leclerc nella gara di casa, il GP di Monaco di F1, è stato Kylian Mbappé. Il calciatore francese del Psg, che con ogni probabilità a luglio si trasferirà al Real Madrid, ha infatti sventolato la bandiera a scacchi in occasione del 78° e ultimo giro di una lunga gara. sportface

