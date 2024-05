(Di domenica 26 maggio 2024) L'è di quelle ghiotte, impossibili da non sfruttare al meglio. Per la prima volta quest'anno laparte dellae al volante della SF24 che scatterà davanti a.

Torna a farsi sentire, la Ferrari, nel circuito di Montecarlo. Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Monaco, al termine di una sessione di qualifica intensa in seguito alla quale il pilota monegasco si è messo in prima posizione grazie al miglior crono di 1'10"270 L'articolo Formula 1: Ferrari in pole nel Gp di Monaco, con Leclerc (primo) e Sainz (terzo). firenzepost

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.52 Entra ora nella propria vettura Charles Leclerc. Il monegasco ha provato ad isolarsi quanto più è possibile nei minuti pre-gara. Il ferrarista ha tenuto un asciugamano sulla testa per tutto il tempo, eccezion fatta per il momento dell’inno nazionale. oasport

GP di Monte Carlo, diretta: grande occasione per la Ferrari con Leclerc in pole e Sainz terzo - GP di Monte Carlo, diretta: grande occasione per la ferrari con Leclerc in pole e Sainz terzo - L'occasione è di quelle ghiotte, impossibili da non sfruttare al meglio. Per la prima volta quest'anno la ferrari parte della pole e al volante della SF24 che scatterà davanti a tutti nel GP di Monaco ... motori.ilmessaggero

Per la Ferrari la gara di oggi è all'insegna del "gioco di squadra". - Per la ferrari la gara di oggi è all'insegna del "gioco di squadra". - Carlos Sainz parte terzo sulla griglia di partenza, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc conquista la pole position per il Gran Premio di casa a Monaco. Vincere dalla P3 è una sfida e qui ... msn

Vlahovic al GP Monaco: "Formula 1, che adrenalina. E la Juve...". VIDEO - Vlahovic al GP Monaco: "Formula 1, che adrenalina. E la Juve...". VIDEO - Dusan Vlahovic, archiviata la stagione con la Juventus, è a Monte-Carlo a tifare ferrari: "E' un onore essere qui, ho incontrato Leclerc e l'ho visto tranquillo. E' incredibile come possa esserlo, ... sport.sky