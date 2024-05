GP di Monte Carlo - diretta | buona partenza di Leclerc davanti a Piastri e Sainz

Tutti i piloti sono saliti sulle loro monoposto. Ovviamente non ripartiranno Hulkenberg Perez e Magnussen in quanto le loro vetture sono fortemente danneggiate La partenza è prevista per le. motori.ilmessaggero

F1 LIVE GP Monaco, segui la gara di Monte Carlo in diretta - F1 LIVE GP Monaco, segui la gara di Monte Carlo in diretta - Charles leclerc scatta in pole position con la Ferrari nella sua gara di casa: riuscirà finalmente a vincere il GP del Principato Segui il gran premio in diretta a partire dalle 15:00 ... autosprint.corrieredellosport

In seconda fila Sainz e Norris - In seconda fila Sainz e Norris - Charles leclerc agguanta la pole per la gara 'di casa'. A Montecarlo il ferrarista piazza un ottimo 1'10"270, che lo porta 154 millesimi sopra piastri. Ferrari e McLaren anche in seconda fila, con ... servizitelevideo.rai

Gran premio di F1, a Monaco succede di tutto dopo la partenza: Sainz fora, la Red Bull di Perez distrutta in un maxi incidente - Gran premio di F1, a Monaco succede di tutto dopo la partenza: Sainz fora, la Red Bull di Perez distrutta in un maxi incidente - Subito spettacolo e caos al Gran Premio di Monaco. La gara è iniziata con un colpo di scena già al primo giro, costringendo i commissari di gara a esporre la bandiera rossa per un pauroso incidente ... ilfattoquotidiano