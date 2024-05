Gp di Monaco - Leclerc trionfa con la Ferrari | Non ho parol - significa tanto per me

(Di domenica 26 maggio 2024) Montecarlo, 26 maggio 2024 – Torna sul primo gradino del podio lae lo fa con un felicissimo e commosso Charles, che dopo aver dominato le prove e le qualifiche del pre-gara, comanda dal primo all’ultimo giro il Gp di. Il monegasco vince appunto a casa sua e versa lacrime di gioia nel momento del taglio del traguardo. Lavince il secondo Gran Premio in stagione e accumula punti preziosi in Classifica Mondiale. Il secondo posto va alla McLaren di Oscar Piastri e il terzo all’altradi Carlos Sainz. Sesta la Red Bull di Max Verstappen. Doppio podio allora per la Rossa di Maranello. Lee di: “Dedico la vittoria a mio padre” – Fonte Adnkronos “Non hoe, è una gara difficile e il fatto che per due volte sia partito in pole senza vincere rende questa vittoria ancora più bella e cheper me.

F1 | GP Monaco 2024, Gara, Leclerc: "Non riesco a spiegare come mi sento, vincere qui significa tanto per me"