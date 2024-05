Gp di Monaco - le pagelle di Leo Turrini | Leclerc weekend perfett - Max a vuoto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – 10. Il giorno più bella sua carriera. Finalmente spezza il tabù sull’asfalto di casa sua e lo fa al culmine di un week endo. In gara gli basta amministrare, ma il capolavoro del sabato rimarrà nella memoria di chi ama la Ferrari (e l’automobilismo). Non si aggiudicava un Gran Premio da quasi due anni, dietro l’angolo è in arrivo Hamilton, eppure togliere Carletto dal cuore dei fans del Cavallino sarà impossibile. Grazie e alla prossima. F1 Gp di2024, vincesu Piastri. Sainz sul podio, tripudio Ferrari.