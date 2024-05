Gp di Monaco - incidente al primo giro | distrutta la RedBull di Pere - illesi i tre piloti coinvolti Fermo anche Sainz – Le foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo aver conquistato la pole position nelle qualificazioni di ieri, Charles Leclerc sperava per una gara lineare e senza scossoni, puntando quindi a una buona partenza e alla gestione di un tracciato, quello del Gp di, che rende difficili i sorpassi. E invece pronti, via, aluncon treimpone la bandiera rossa e la sospensione della gara, mentre l’altro ferrarista Carlosè costretto a fermarsi per un contatto con Oscar Piastri che gli squarcia il copertone dell’anteriore sinistra. Leclerc era partito bene e aveva tenuto la prima posizione, ma poche curve dopo in fondo al gruppo le Haas di Magnussen e Hulkenberg si scontrano con ladiz.