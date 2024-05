Governo - via libera del Cdm al decreto Salva Casa | di cosa si tratta

“Sul decreto salva casa va dato merito al governo Meloni e al ministro Salvini di aver portato avanti una misura coraggiosa, che i proprietari di case aspettavano da tempo”. Parlando con il Secolo d’Italia Eugenio Romey, segretario nazionale di Confabitare, l’associazione dei proprietari di immobili, non nasconde la soddisfazione per l’approvazione del decreto, che in questi anni viene attaccato dalla sinistra, Elly Schlein in testa. secoloditalia

L’approvazione del decreto sul mercato immobiliare, il cosiddetto Salva casa, promosso dal leader della Lega Matteo Salvini, ha portato diversi vantaggi per i proprietari di immobili legati soprattutto alle sanatorie di piccole irregolarità non strutturali accumulatesi a causa di alcuni cambiamenti di normativa. quifinanza

Salvacasa,via libera Consiglio Ministri - salvacasa,via libera Consiglio Ministri - Via libera del Consiglio dei ministri sul decreto salva-casa, dopo l'approvazione di ieri della Camera dei Deputati sul decreto Superbonus. Niente violazioni edilizie per il mancato rispetto ... servizitelevideo.rai

Salvini: “Berlusconi sarebbe stato orgoglioso del dl salva casa” - Salvini: “Berlusconi sarebbe stato orgoglioso del dl salva casa” - PISA - "Il decreto salva casa e' una rivoluzione liberale di cui Silvio Berlusconi sarebbe stato orgoglioso e adesso mi aspetto che sia ulteriormente ... lopinionista

Balconi, vetrate e muri: come mettere in regola gli abusi più comuni con il decreto salva-casa - Balconi, vetrate e muri: come mettere in regola gli abusi più comuni con il decreto salva-casa - Sì, ma in realtà si poteva fare anche prima con una comunicazione al Comune asseverata da un professionista, che, oltre a presentare il progetto, garantisse tra l’altro che si tratta di un tramezzo e ... corriere