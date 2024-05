Governo mani di forbice - nuova scure sui Comuni Nella bozza di decreto penalizzati gli enti locali in prima fila negli investimenti del Pnrr Fitto apre al confronto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 maggio 2024) Non si placano le polemiche per ilinterministeriale (Economia-Giancarlo Giorgetti e Interni- Matteo Piantedosi) attuativo della scorsa legge di Bilancio che, così come anticipato da Il Sole 24 Ore, qualora venisse approvato, prevede più tagli, con la spending review, per iche hanno ottenuto maggiori fondi dal. Si tratterebbe di un meccanismo che – viene spiegato – riguarderebbe “metà dei tagli, per il resto distribuiti in base alla spesa corrente di ciascun ente al netto degli impegni su welfare e politiche per la famiglia”.