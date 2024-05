Golf World amateur championship - De Luigi batte tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Il, che premierà i migliori assoluti nel ranking con la Maglia azzurra ai prossimi campionati mondiali dilettanti, ha fatto tappa al Rimini e VerucchioClub richiamando giocatori da tutta la Regione. Ha vinto Marco Deda Cervia grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria Daniele Attala (69) ha superato di misura Marcoieri, così come ha fatto Pier Marino Bocciocchi (69) in seconda nei confronti di Emanuele Vannucci (70). In terza Luca Esposito (68) ha avuto la meglio sulla coriacea Enrica Bussolati (69, nella foto) solo nelle buche conclusive. AlRiviera i giocatori sono scesi in campo a coppie nel Mister Nuts WellnessTrophy. Enrico e Matteo Bernabé hanno trovato la miglior intesa riuscendo ad alternarsi alla perfezione e realizzando un giro in 65 colpi. Nella categoria netta Giovanni Forlano ed Elisabetta Petrucci (49) hanno preceduto Giuseppe Maggioli e Antonella Suzzi (47) mentre Claudio Orciani e Guido Pianosi (45) hanno completato il podio.