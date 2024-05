Golf Grande spettacolo al Royal La Bagnaia Torelli da applausi

(Di domenica 26 maggio 2024)Lapalcoscenico della gara San Paolo Invest Private Banker. L’appuntamento, molto sentito, ha visto al via giocatori provenienti da tutta la Regione. SergiodelLe Miniere ha vinto con 74 colpi, tre oltre il par, con ben cinque birdie nello score e proprio tre colpi persi nelle due buche conclusive. In prima categoria il fiorentino Carlo Pallavicino (38) ha preceduto Luca Di Gaetano (35) socio del Parco di Roma. In seconda categoria battagli all’ultimo colpo tra due associati del circolo senese: Guido Bellucci (41) ha avuto la meglio su Duccio Grandi, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza categoria Alessandro Coppi ha fatto valere la conoscenza del percorso realizzando il miglior punteggio di giornata, 45 punti, contro i quali nulla ha potuto Andrea Romei (39) del Mia. Premi speciali a Martina Giovannetti (36), miglior lady, e Fernando Paglicci (39), senior, entrambi giocatori di casa.

