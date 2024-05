Gli asana - certo Le posture L' attenzione ai chakra Lo yoga oggi viene reinterpretato dai maestri contemporanei

(Di domenica 26 maggio 2024) «Dobbiamo ricordarci che siamo figli della terra, quindi parte della natura stessa». Jacopo Ceccarelli cammina davanti a un gruppo di persone, che non si sono mai viste, in un parco cittadino di Merano durante lo scorso festivalMeeting Merano. Lui è uno degli insegnanti dell’evento e una delle sue specialità è il Green, una disciplina che prevede l’immersione totale nel verde. Ogni partecipante indossa un paio di cuffie, mentre Ceccarelli dall’auricolare suggerisce cosa fare, come muoversi e cosa sentire fino alla meditazione finale in “shav”, la posizione del cadavere, che permette di sciogliere tutte le tensioni. Al termine della pratica solo sorrisi rilassati pieni di stupore e gratitudine., una medicina per anima e corpo.

