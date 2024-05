Giudice non convalida arresto - scarcerato marito influencer Siu

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Non è statoto l’per Jonathan Maldonado, ildell’biellese Siu, Soukaina El Basri, ricoverata in ospedale a Novara con una ferita al petto. Ilha disposto per lui l’obbligo di firma e il non avvicinamento alla donna. L'uomo era stato portato in carcere nella tarda serata di mercoledì a .