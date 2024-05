Giro d’Italia - Ostia si tinge di rosa | passaggio dei corridori tra Cristoforo Colombo e il Curvone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 17.11 Il gruppo è arrivato nella meravigliosa Città Eterna, e sfilando sotto l’Altare della Patria si mettono davanti le squadre dei velocisti, con la Soudal Quick-Step di Merlier che vuole evitare brutte sorprese. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 16.59 Di chilometri ne mancano invece poco meno di trenta al primo traguardo volante, ma come detto la maglia Ciclamino è di Milan quindi non ci saranno eccessive volate.

oasport