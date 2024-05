Giro d’Italia - oggi 21esima e ultima tappa | orari - come vederla in tv

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Ild'Italia 2024 si chiude26 maggio con la, 126 km con partenza e arrivo a Roma per la passerella finale prima dell'incoronazione di Tadej Pogacar. Lo sloveno, maglia rosa praticamente per tutta la corsa, si avvia a chiudere da dominatore dopo 6 vittorie di. All'ombra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” .

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2024 17.08 Tadej Pogacar, come era scontato che fosse, vince in solitaria a Bassano del Grappa. Il Giro d’Italia è suo. 17.07 La Slovenia ha sei vittorie di tappa in questo Giro d’Italia, tutte ottenute dallo stesso corridore… 17. oasport

POGACAR PADRONE E TIBERI IN MAGLIA BIANCA Si è visto quello che avevamo pronosticato. Pogacar voleva vincere, la UAE ha tenuto alto il ritmo e tutto è andato come nelle previsioni. Tiberi è la nota positiva, non ha mai dato un segno di cedimento in tutto il Giro. oasport

