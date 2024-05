Giro d' Italia - i sampietrini di Roma tra Merlier e Merlier Pogacar rosa Colosseo

(Di domenica 26 maggio 2024) Ild’si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. La ventunesima tappa, la, 125 chilometr, in 125 parole. Dopo salite e discese, mari e monti, vento e neve, pioggia e freddo i corridori deld'hanno pure fatto i conti con idi, ossia con quella cosa che con buche, vetri e similari puncica la camere d'aria dei ciclistini. Simpatici quelli del. Chissà se è stato un sampietrino, una buca, un vetro ad afflosciare la ruota di Jonathan Milan. Comunque si è afflosciata a circa dieci chilometri dall'arrivo. Per la quasi totalità dei corridori rientrare sarebbe stato difficile. Lui è rientrato e ha fatto pure la volata.

