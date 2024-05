Giro d’Italia 2024 - Tim Merlier | Vincere qui a Roma è dolcissimo Sono partito lungo e ha pagato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Tre pari e palla al centro, ma cosa ha fatto Jonathan Milan. La volata diva a Tim(Soudel Quick-Step), con il belga che trova il terzo successo allo sprint aled eguaglia l’azzurro, che si consola con la maglia Ciclamino. Loro duestati gli sprinter più forti in assoluto, ma come in ogni giornata anche la ventunesima frazione dell’edizione n.107 della Corsa Rosa ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. Al suono della campanella che stava ad indicare una tornata al termine, problema meccanico per Milan che è costretto a fermarsi e ad aspettare un’ammiraglia tanto indietro. L’italiano si ritrova così a 9,5 chilometri dalla fine a un minuto dalla testa del gruppo, e con una menata pazzesca rientra ai meno quattro.