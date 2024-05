Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Vittoria che sognavo sin da bambin - ora arriva la parte più importante dell’anno

Emozioni fino all’ultimo nel Giro d’Italia 2024: una ventunesima tappa spettacolare sul finale, in uno scenario magnifico come quello di Roma. A vincere allo sprint è Tim Merlier che pareggia i conti con un Jonathan Milan sfortunatissimo ma davvero eccezionale. Il belga in ogni caso trova la terza ... oasport

Le classifiche generali finali del Giro d’Italia 2024 aggiornate dopo la ventunesima e ultima tappa. Arrivo in parata per Tadej Pogacar che vince questa corsa rosa dominandola in lungo in largo. A conquistare la frazione conclusiva nella città eterna, invece, è Tim Merlier che batte allo sprint ... sportface