Giro d’Italia 2024 | Roma incorona un nuovo imperatore

(Di domenica 26 maggio 2024) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto il 107°. Il fuoriclasse di Komenda ha così conquistato la sua terza grande corsa a tappe dopo i Tour de France 2020 e 2021. Nel compiere l’impresa, lo sloveno ha annichilito la concorrenza facendo sue ben sei delle 21 tappe previste. Alla fine, in classifica generale, il figlio del Tricorno ha inflitto un distacco di 9’56” al secondo, il colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) che ha preceduto il gallese Geraint Thomas, giunto terzo a 10’24”. Il ventitreenne ciociaro Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) è stato il migliore degli italiani, conquistando la maglia bianca dei giovani unitamente a un ottimo quinto posto in graduatoria a 12’49 dal vincitore. La ventunesima e ultima frazione, una kermesse di 125 chilometri nella spettacolare cornice dei monumenti millenari della città eterna, ha registrato, sul traguardo di via San Gregorio all’ombra dell’arco di Costantino, la vittoria in volata del belga Tim Merlier (Soudal Quickstep) che ha preceduto il friulano Jonathan Milan (Lidl Trek) e l’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck).