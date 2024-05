Giro d’Italia 2024 - risultati e classifica ventunesima tappa | ordine di arriv - trionfa ancora Merlier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ie ladellae ultimadel: ecco l’dio della frazione conclusiva di 125 km con partenza eo da Roma e percorso adatto ai velocisti, con la parata invece di Tadej Pogacar, il dominatore di questa corsa rosa. Sia in volata a Timconquista la vittoria,ando a quota tre come Jonathan Milan, che per un problema meccanico deve sprecare energie per tornare in testa al gruppo e giocarsi le proprie carte in uno sprint in cui è comunque secondo potendo festeggiare comunque al meglio la maglia ciclamino. Prima parte diin parata con la foto di squadra della UAE Emirates di Pogacar e le sfilate della maglia ciclamino Milan e della maglia bianca Tiberi. Gruppo che prosegue compatto nella passeggiata sul lungomare di Ostia, fino al rientro verso l’Eur.