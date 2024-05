Giro d' Italia 2024 - Pogacar | Una vittoria che sognavo fin da bambino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio- Fin dall'annuncio della sua partecipazione ald', per un debutto assoluto, i galloni di favorito numero uno per lafinale se li era presi tutti Tadej, che in effetti non avrebbe deluso le aspettative: in rosa dalla tappa 2, quella di Oropa vinta con tante analogie rispetto all'impresa ormai nella storia di Marco Pantani, 20 giorni in maglia rosa e 6 frazioni vinte, di cui 5 con addosso il simbolo del primato come fatto da Eddy Merckx. Allargando lo spettro all'intera carriera, c'è una statistica che invece vede lo sloveno primeggiare in solitaria: nei 6 Grandi Giri ai quali ha preso parte finora,è sempre salito sul podio come mai nessuno. Le dichiarazioni diLa fame del classe '98 è però tale da pensare già all'imminente futuro, non prima ovviamente di concedersi qualche giorno di meritato relax: futuro che, manco a dirlo, fa rima con il Tour de France, per andare a caccia di quella doppietta che manca proprio dal suo anno di nascita.