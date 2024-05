Giro d’Italia 2024 - Pogacar | Sogno realizzat - primo obiettivo raggiunto

(Di domenica 26 maggio 2024) Il vincitore dell’edizione numero 107 del, lo sloveno della Uae Emirates Team Tadej, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo dopo l’arrivo dell’ultima tappa di Roma: “I sogni si realizzano, sono super felice di questa vittoria, spero che questonon finisca. Obiettivi? Questo è ildella stagione. Adesso ci sarà un pochino di riposo, non vedo l’ora di riposare un po’ e ripartire. Tornare a vincere la classifica generale a un grandeè importantissimo? Sì, vincere qualsiasi gara di ciclismo vuol dire tanto, è davvero incredibile. Ricordo speciale? Non posso parlare di questi bei ricordi, potremmo scrivere un libro su queste tre settimane“. SportFace. .

Pogacar vince il Giro d'Italia 2024, ultima tappa a Merlier - Il corridore dell'Uae Team Emirates conquista il suo primo successo nella 'Corsa Rosa', sul traguardo a Roma Il campione sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Giro d'Italia 2024 . Il corridore dell'Uae Team Emirates conquista così il suo primo successo nella 'Corsa Rosa', sul traguardo a Roma. La 21esima e ultima tappa a Roma è andata al belga Tim Merlier. ... adnkronos

