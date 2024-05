Giro d’Italia 2024 - Milan sfiora la rimonta epic - Merlier fa tris Pogacar in trionfo ai Fori Imperiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Emozioni fino all’ultimo nel: una ventunesima tappa spettacolare sul finale, in uno scenario magnifico come quello di Roma. A vincere allo sprint è Timche pareggia i conti con un Jonathansfortunatissimo ma davvero eccezionale. Il belga in ogni caso trova la terza vittoria parziale, la quarta in carriera nella Corsa Rosa. Primi chilometri che, come da tradizione, sono stati di passerella vera e propria. Tadejinassieme alla squadra (per l’occasione la UAE Emirates ha vestito una divisa diversa, con le maniche in rosa), sfilata generale nella prima parte di gara, con Domenico Pozzovivo che è stato il primo ad entrare a Roma. Dopo il primo passaggio sulla linea del traguardo è iniziata la corsa reale e sono partiti gli scatti con un tentativo di quattro uomini: Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Ewan Costiou (Arkea-B&B Hotels), Mikkel Honoré (EF Education – EasyPost) e Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team).