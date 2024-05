Giro d’Italia 2024 - le classifiche generali finali | Pogacar si aggiudica la corsa rosa

Leggi tutta la notizia su sportface

Ledelaggiornate dopo la ventunesima e ultima tappa. Arrivo in parata per Tadejche vince questadominandola in lungo in largo. A conquistare la frazione conclusiva nella città eterna, invece, è Tim Merlier che batte allo sprint uno sfortunatissimo quanto eroico Jonathan Milan. Di seguito Sportface.it vi aggiorna con le variea questo punto definitive., CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Tadej(UAE Emirates) Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) +9'56" Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers) +10'24" Ben O'Connor (Decathlon AG2R) +12'07" Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +12'49" Thymen Arensman (Team Ineos Grenadiers) +14'31" Einer Rubio (Movistar Team) + 15'52" Jan Hirt (Soudal Quick Step) +18'05" Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Postnl) +20'32" Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +21'11" CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO Jonathan Milan (Lidl-Trek) Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) Tim Merlier (Soudal – QuickStep) CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA Tadej(UAE Emirates) 230 punti Georg Steinhauser (EF Education – Easypost) 153 Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF – Faizané) 148 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) Thymen Arsensman (Team Ineos Grenadiers) +1'42" Filippo Zana (Team Jayco-Alula) +11'10"