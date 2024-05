Giro d' Italia 2024 | altimetria - calendario e percorso di tutte le tappe

Il montepremi e il prize money completo del Giro d’Italia 2024, in programma dal 4 al 26 maggio per tre settimane che promettono grandissimo spettacolo durante la lotta per la maglia rosa. Occhi puntati ovviamente su Tadej Pogacar, che alla prima partecipazione al Giro proverà subito a trionfare: in palio ci sono anche cifre molto importanti per il primo Grande Giro della stagione. sportface

Tadej Pogacar ha vinto il Giro d’Italia 2024. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa già dalla seconda tappa, ha vinto sei frazioni e si è imposto con dieci minuti di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez. Il capitano della UAE Emirates ha dominato in lungo e in largo, sciorinando grandissima classe in montagna (successi a Oropa, Prati di Tivo, Livigno, Monte Pana Bassano del Grappa) e anche a cronometro (affermazione a Perugia). oasport

Il calendario completo del Giro del Delfinato 2024, in programma dal 2 al 9 giugno prossimi. Anche quest’anno la corsa francese, che segue di una settimana il Giro d’Italia, rappresenterà il test di preparazione ideale in vista del Tour de France per tanti big che puntano ad essere protagonisti alla Grande Boucle. sportface

PILLOLINE A PEDALI. GRAN FINALE A ROMA, E' LA SESTA VOLTA PER IL GIRO - PILLOLINE A PEDALI. GRAN FINALE A ROMA, E' LA SESTA VOLTA PER IL giro - E rieccoci a Roma, per la frazione conclusiva del giro d'Italia numero 107. L'ultima tappa è divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di ... tuttobiciweb

GIRO D'ITALIA. A ROMA LA PASSERELLA FINALE - giro D'ITALIA. A ROMA LA PASSERELLA FINALE - Per il secondo anno consecutivo è Roma ad accogliere il gran finale del giro d’Italia. Sarà grande festa e, probabilmente, sarà volata. Prima di correre sotto il palco per applaudire i vincitori, ci ... tuttobiciweb

Il Giro si inchina per re Pogacar. Lasciamo crescere Pellizzari, nessuna pressione - Il giro si inchina per re Pogacar. Lasciamo crescere Pellizzari, nessuna pressione - La Maglia Rosa vince la sesta tappa. Sul Monte Grappa spazio anche al ricordo delle vittime della Prima Guerra. Passerella finale a Roma, velocisti chiudete in bellezza ... targatocn