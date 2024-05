Giovanni Allevi nella sua città natale dopo il mieloma | “Basta lacrime - guardo al futuro con fiducia”

Ascoli, 23 maggio 2024 - Giovanni Allevi in concerto nella sua Ascoli. Sarà la prima esibizione nella città natale del pianista e compositore da quando ha annunciato la sua malattia. Il maestro suonerà in piazza del Popolo sabato 25 maggio. ilrestodelcarlino

ASCOLI «Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l?anima» In questo modo, un. corriereadriatico

ASCOLI «Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l?anima» In questo modo, un. corriereadriatico

Allevi: 'Basta lacrime, ogni giorno è un dono' - allevi: 'Basta lacrime, ogni giorno è un dono' - Una serata fresca e una piazza del Popolo sold out hanno accolto ieri sera ad Ascoli Piceno il ritorno di Giovanni allevi, in concerto nella sua città natale, uno degli ultimi appuntamenti del suo tou ... ansa

Standing ovation per Giovanni Allevi in concerto ad Ascoli Piceno - Standing ovation per Giovanni allevi in concerto ad Ascoli Piceno - Standing ovation per Giovanni allevi ad Ascoli Piceno: il maestro è tornato nella sua città. Giovanni Allievi ha incantato Piazza del Popolo per per una serata straordinaria a base di musica che si è ... youtvrs

Allevi nella sua Ascoli: «Perdonate qualche nota fuori posto, non posso contare sul mio corpo ma suonerò con tutta la mia anima» - allevi nella sua Ascoli: «Perdonate qualche nota fuori posto, non posso contare sul mio corpo ma suonerò con tutta la mia anima» - ASCOLI «Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l’anima» In questo modo, ... corriereadriatico