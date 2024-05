Giovanissimi del Villa San Martino si laureano campioni regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Per la prima volta nella storia della societàSan, una formazione giovanile ha raggiunto questo risultato. La squadraUnder 15 della Lega nazionale dilettanti delSansi è laureata campione regionale superando in un triangolare di più giornate le formazioni della Giovane Ancona e della Maceratese. Grande e doppia soddisfazione per i giocatori, allenatori, accompagnatori ufficiali della rosa e per i dirigenti e presidente della società Silvio Corbelli, per il risultato raggiunto, tenendo conto che si è maturato in una stagione complicata per la poca disponibilità dei campi d’allenamento. Una squadra affidata per la prima volta e ad inizio stagione al tecnico Matteo Bartolini che è riuscito assieme al suo collaboratore Matteo Luzzi a far esplodere quelle potenzialità di squadra e caratteristiche individuali, che già dalle prime avvisaglie d’inizio stagione denotavano una elevata qualità.