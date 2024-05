Giornata Mondiale dei Bambini - presenti anche Giorgia Meloni e Roberto Benigni

(Di domenica 26 maggio 2024) Piazza San Pietro gremita per la primadeila premier,, e l'attore

«In voi, bambini, tutto parla di vita e di futuro. E la Chiesa, che è madre, vi accoglie e vi accompagna con tenerezza e con speranza»: così Papa Francesco, in occasione dell’incontro con i piccoli allo Stadio Olimpico, per la prima Giornata mondiale dei bambini. secoloditalia

In una Piazza San Pietro gremita di colori e gioia, Papa Francesco ha celebrato oggi la prima Giornata Mondiale dei Bambini, un evento fortemente voluto dal Pontefice per sottolineare l'importanza dei più piccoli nella costruzione di un futuro di pace e fratellanza. orizzontescuola

Benigni davanti al Papa: "Insieme alle elezioni, noi il campo largo" - Benigni davanti al Papa: "Insieme alle elezioni, noi il campo largo" - È Benigni show in piazza San Pietro per la prima giornata mondiale dei bambini. Nel suo monologo il premio Oscar si rivolge direttamente al Papa: "Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, ... tgcom24.mediaset

Le parole semplici rivolte anche agli adulti - Le parole semplici rivolte anche agli adulti - ITALIA. Nello stadio Olimpico di Roma riempito da oltre 100mila bambini, sacerdoti ed educatori di 101 nazionalità diverse, Papa Francesco, «nonno del mondo», come lo definisce il «nonno d’Italia» ... ecodibergamo

Giornata mondiale dei bambini, la pediatra: «Ecco come le nuove generazioni cambiano» - giornata mondiale dei bambini, la pediatra: «Ecco come le nuove generazioni cambiano» - Voluta da Papa Francesco, si celebra nel mondo la giornata mondiale dei Bambini, che vede raccolti a Roma circa 70.000 piccoli protagonisti provenienti da oltre 100 nazioni. «Vogliamo guardare il mond ... unionesarda