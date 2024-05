Giornata mondiale dei bambini, la pediatra: «Ecco come le nuove generazioni cambiano» - giornata mondiale dei bambini, la pediatra: «Ecco come le nuove generazioni cambiano» - «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non ... informazione

Incendio alla Vela gialla di Scampia: «Non si esclude il dolo» - Incendio alla Vela gialla di scampia: «Non si esclude il dolo» - Brucia scampia. E brucia a causa di rifiuti che continuano a infestare un quartiere che sta provando a rinascere, con i fondi del Pnrr sbloccati e con la nuova sede della Federico II. Una montagna di ... ilmattino

Giornata mondiale dei bambini, il piccolo rom di Scampia da Papa Francesco: «Ma come si fa ad amare tutti» - giornata mondiale dei bambini, il piccolo rom di scampia da Papa Francesco: «Ma come si fa ad amare tutti» - Si chiama Riccardo, è un bambino di 8 anni che vive nel campo Rom di Cupa Perillo, sotto i piloni dell'Asse mediano, tra scampia e Mugnano, e da qualche anno, con altri ragazzini ... ilmattino