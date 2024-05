Giorgia Meloni in tv - dalle Europee al premierato | Ben venga il referendu - se non passa non mi dimetto Su Toti | Deciderà lui

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024) Si apre con una premessa della conduttrice Monica Maggioni la puntata di In Mezz’Ora in cui è ospite la premier. «Vorrei premettere ancora una volta quali sono le regole di questo periodo pre elezioni: i tempi delle nostre interviste non dipendono da noi o dalla Rai ma si attengono con precisione, al secondo, alla tabella costruita dall’Agcom», dice la giornalista prima di far entrare la presidente del Consiglio. Con la quale si discute delle elezioni, ormai imminenti, degli obiettivi del governo e anche di alcuni temi spinosi per la maggioranza. Come l’inchiesta in cui è coinvolto Giovanni, governatore della Liguria. Finito ai domiciliari con accuse che vanno dalla corruzione al voto di scambio, la domanda in questi giorni è se il presidente di Regione debba dimettersi.