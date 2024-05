Ginnastica ritmica - Farfalle seconde agli Europei | Si è sentita la squadr - l’argento non era scontato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) L’Italia ha conquistato una splendida meda d’argento nel concorso generale ae degli2024 di. Lesi sono distinte sulla pedana di Budapest, inchinandosi soltanto al cospetto della Bulgaria e salendo sul podio continentale dell’all-around a distanza di due anni dall’ultima volta. Si tratta del settimo argento della storia per le azzurre sul giro completo, che si possono così lanciare con grande entusiasmo verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Domenica si tornerà in pedana nella capitale ungherese per disputare le finali di specialità (prove non prevista ai Giochi) e andare a caccia di nuove mede. La capitana Alessia Maurelli ha espresso tutta la soddisfazione del gruppo attraverso i canali federali: “Siamo molto felici di questo argento. Non era per niente. Siamo riuscite, in questa prima parte di gare in avvicinamento a Parigi, a salire sempre sul podio.