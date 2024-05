Le Farfalle tornano sul podio e conquistano l’argento nell’All-Around a squadre agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Budapest. Dopo aver mancato le medaglie nell’edizione 2023 disputata a Baku con il quarto posto, la squadra azzurra torna a splendere in Ungheria, dove deve arrendersi soltanto alla solida, perfetta, Bulgaria che difende il titolo conquistato lo scorso anno in Azerbaijan. sportface

Ginnastica: Europei ritmica. Farfalle oro ai cinque cerchi - Ginnastica: Europei ritmica. farfalle oro ai cinque cerchi - L'Italia saluta budapest con sei medaglie budapest (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Le farfalle vincono l'oro nella finale ai 5 cerchi all'Europeo ... sport.tiscali

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: le Farfalle in gara nelle finali di specialità - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: le farfalle in gara nelle finali di specialità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle finali a squadre di specialità degli Europei ... oasport

Europei di Budapest, medaglie nell’all around e a squadre. L’Italia è tre volte d’argento. Raffaeli s’inchina solo a Nikolova - Europei di budapest, medaglie nell’all around e a squadre. L’Italia è tre volte d’argento. Raffaeli s’inchina solo a Nikolova - Sofia Raffaeli conquista l'argento all'All Around ai campionati europei di ginnastica ritmica a budapest, seguita da Milena Baldassarri al sesto posto. Le farfalle si classificano seconde nel team ran ... msn