Ginnastica artistica - Playoff A2 Firenze 2024 | Futuregym 2000 e Sampietrina conquistano la promozione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024)promosse in Serie A1: questo l’esito deidi Serie A2 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”diandati in scena al Palazzo Wanny di. Lapiazza la zampata vincente alla trave e balza in testa alla classifica, imponendosi poi sulla concorrenza con un totale di 99.200 punti in una lotta serratissima. La tensione si fa sentire soprattutto alle parallele asimmetriche, dove tutte le ginnaste commettono numerosi errori, ma la società di Rozzano riesce ad avere la meglio con le ultime due rotazioni a trave e corpo libero. LaPavese chiude al secondo posto con 96.200 punti dopo l’ottimo avvio al volteggio, mentre laRomana paga l’infortunio di Letizia Consalvi al corpo libero ed è terza con 81.750 punti. Tra gli uomini, lasi difende alla grande nelle rotazioni meno congeniali e riesci ad avere la meglio, festeggiando così lanella massima serie.