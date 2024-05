Ginnastica artistica - Civitavecchia vince il primo Scudetto! Manila Esposito sho - la Brixia cede lo scettro decennale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Laha conquistato lodifemminile. Al PalaWanny di Firenze si è consumata una clamorosa sorpresa, che ha dato uno scossone alla Polvere di Magnesio alle nostre latitudini (per quanto concerne le società agonistiche). Il sodalizio laziale ha infatti vinto iltricolore della sua storia, strappando loallaBrescia. La Leonessa si era imposta negli ultimi dieci campionati di Serie A1 e andava a caccia del 22mo sigillo della propria storia, ma la compagine del Presidente Folco Donati e del DT Enrico Casella non è riuscita a fare saltare il banco nel capoluogo toscano, nonostante i favori del pronostico. Lafa festa con 30 punti speciali contro i 27 della, nonostante un punteggio tecnico superiore per le lombarde (162.