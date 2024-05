Ginesio Fest scalda i motori Teatro - storie e una mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Sansi conferma "borgo degli attori": è pronto a ospitare anche quest’anno, dal 18 al 25 agosto, la quinta edizione del, diretto da Leonardo Lidi. Punta di diamante, come sempre, il Premio San"All’arte dell’Attore", assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari; celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. "Ilracconta ledi chi lo vive e ha messo in piedi una famiglia bellissima destinata a diventare sempre più numerosa, unita dall’amore per ile per i luoghi che lo animano", ha spiegato la direttrice generale Isabella Parrucci. Soddisfatto il sindaco Giuliano Ciabocco, che l’ha definito "l’appuntamento annuale più atteso del Comune di San".