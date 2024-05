Giletti e l’addio a La7 | Forse stavo toccando cose che non si devono toccare - c’è un’intercettazione di Dell’Utri che diceva di chiudere ‘Non è l’Arena’

(Di domenica 26 maggio 2024) Ospite del Festival della Tv di Dogliani, Massimoha deciso di rompere il silenzio sulla fine del suo rapporto con La7, definendo la separazione come qualcosa di peggio di un divorzio. “In un divorzio le colpe magari si dimezzano, sai il perché avviene nel tuo profondo. In questo caso, non lo so”, ha spiegatodal palco. “Quanto ti mandano una mail dopo sei anni di rapporti stretti e successi, nella quale ti informano della sospensione del programma senza spiegarti il perché, non è un divorzio, è qualcosa di peggio”. Quindi ha rivelato i suoi sospetti, sostenendo che dietro la chiusura improvvisa de “Non è l’Arena” possa esserci il fatto che le inchieste che conduceva potessero dare fastidio a qualcuno.

