Gigi D’Alessio | I giovani vanno in depressione per mille stream in meno - non è una gara Sanremo non avrei mai potuto farl - sono amico dei cantanti

(Di domenica 26 maggio 2024) Si intitola semplicemente “Fra” il nuovo album dicon 10 brani che spaziano tra nuovi brani e hit arricchite da tanti inedite collaborazioni con Alessandra Amoroso, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè e il figlio LDA. “Ho voluto fare questo disco in previsione del mio tour italiano ed internazionale per dare qualcosa in più al mio pubblico – ha detto– È il primo tempo di un disco perché Fra è nato dalla canzone per Francesco, ‘frà’i fratelli chenel disco. Guardando la copertina, poi, citante piccole polaroid che significano frammenti di vita”. Si era fatto il nome dicome papabile conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di2025: “Mi fa piacere – ha affermato a FqMagazine –, ma non sarei stato in grado soprattutto perchémoltodi tanti artisti. Carlo Conti è un grande professionista e ha gusto musicale, lo ha dimostrato.