Giallo sulla morte di Angelo Onorato - il marito di Francesca Donato soffocato in auto | l’ombra dei debiti e i dubbi sullo sportello posteriore aperto

(Di domenica 26 maggio 2024) L’unico punto fermo finora emersodell’imprenditorelo indica il medico legale, che alla fine dell’ispezione annota: «per soffocamento». Che cosa sia successo tra le 11 e le 15 aldell’eurodeputataè ancora tutto da chiarire. La fascetta ben stretta intorno al collo porta gli inquirenti a puntare come prima pista quella del gesto volontario. Ma la moglie della vittima, così come gli amici più vicini all’imprenditore, non riescono a crederci: «Me l’hanno ammazzato», ha urlatoquando ha trovato suomorto in, dopo che a lungo il suo telefonino squillava a vuoto. I dettagli raccolti dagli investigatori su come è stato ritrovato il corpo dinon spiegano, anzi aumentano iche non si sia trattato di un suicidio. Finché in serata non arriva in questura un amico avvocato con una lettera lasciata dall’imprenditore da consegnare alla famiglia, con riferimenti a problemi economici eche potrebbero spiegare il gesto estremo del 55enne.