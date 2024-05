Giallo Mattarella per i 50 anni della Consob

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 26 maggio 2024) Le celebrazioni dell’authority, nata il 7 giugno 1974, sono state spostate a fine mese per non sovrapporsi alle Europee. Risulta assente il capo dello Stato, protagonista in passato di scontri con il presidente Paolo Savona. Che vuole riformare la Commissione. .