Ghost of Tsushima | Director’s Cut - un video confronto di Digital Foundry tra PS5 e PC

(Di domenica 26 maggio 2024)ha pubblicato ildiofCut tra PS5 e PC, con l’obiettivo di evidenziare quelle che sono le principali differenze che contraddistinguono il comparto tecnico del gioco sulle due piattaforme. La redazione inglese ha quindi deciso di confrontare in modo diretto la grafica delle due versioni del titolo con protagonista Jin Sakai, così da verificare quelle che sono le effettive migliorie inserite da Nixxes Software su Personal Computer. Stando quindi a quanto affermato daofCut presenta un ottimo comparto tecnico sia su PS5 che su PC, ma nonostante ciò sono presenti anche degli elementi meno riusciti come un po’ di stuttering in alcune situazioni e la presenza di texture estremamente simili su entrambe le piattaforme. DF ha anche evidenziato dei problemi per quanto riguarda la gestione della banda passante PCI Express, mentre gli utenti in possesso di schede madri con slot PCIe 3.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut è riuscito ad imporsi in pochi giorni come uno dei giochi di maggior successo di sempre di Sony su PC, realizzando nientemeno che il record di giocatori in contemporanea su Steam per una produzione single player. game-experience

La recensione di Ghost of Tsushima: Director’s Cut per PC rappresenta il culmine di un redemption arc che definire paradigmatico potrebbe sembrare riduttivo. Il debutto delle esclusive Sony, partito con il piede sbagliato per via della conversione di The Last of Us: Part I, da parte dei ragazzi di Iron Galaxy, ha preso una piega decisamente diversa con il passaggio di consegne del dipartimento sviluppo a Nixxes. game-experience

Come gira Ghost of Tsushima su PC Il confronto con PS5 nell'analisi di DF - Come gira ghost of tsushima su PC Il confronto con PS5 nell'analisi di DF - La nuova video analisi di Digital Foundry ci reimmerge nelle atmosfere di ghost of tsushima con un confronto tra la versione PS5 e la recente edizione PC ... everyeye

Ghost of Tsushima: PC vs PS5 nel video di analisi di Digital Foundry - ghost of tsushima: PC vs PS5 nel video di analisi di Digital Foundry - La versione PC di ghost of tsushima: Director's Cut è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry. multiplayer

Ghost of Tsushima Director’s Cut, la recensione per PC: semplicemente finalmente! - ghost of tsushima Director’s Cut, la recensione per PC: semplicemente finalmente! - Nel panorama videoludico, pochi titoli hanno saputo catturare l’essenza e la poesia del Giappone feudale come ghost of tsushima. Con la Director’s ... drcommodore