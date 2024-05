Ghislanzoni ricordato nella Villa

(Di domenica 26 maggio 2024) AntonioMonastero. Nel bicentenario della nascita del poeta, scrittore, giornalista, critico teatrale e in gioventù cantante lirico lecchese, vissuto tra il 1824 e il 1893,Monastero ospita iniziative per ricordare l’autore del libretto dell’Aida di Giuseppe Verdi. Sabato alle 16 lectio magistralis di Emilio Sala, uno dei massimi esperti di opera italiana dell’Ottocento. Alle 17.30 concerto dei musicisti della Scala del quartetto Franco Faccio: Kaori Ogasawara e Antonio Mastalli al violino, Claudio Pavolini alla viola e Gabriele Garofano violoncello. Partecipazione gratuita previo acquisto dell’ingresso alla

