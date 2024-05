Gestione idrica - ira dei comitati su giunta De Luca | Ribadito il sì ai privati

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn materia, l’ultimo niet della Regione Campania sarebbe arrivato il 23 maggio. Quel giorno una delegazione del Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica ha incontrato l’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola. Dopo un presidio a Santa Lucia, gli attivisti hanno riaffermato “la piena disponibilità a collaborare con la Regione, per unatotalmente pubblica della grande distribuzione dell’acqua”. Ma Bonavitacola avrebbe, invece, la volontà dell’amministrazione Dedi aprire ai. Non una novità. Il tema è la Grande adduzione primaria. Cioè il passaggio dell’acqua dal punto di prelievo ai serbatoi, prima dell’immissione nella rete di distribuzione. Uno snodo ritenuto fondamentale.

Novi Ligure, via al piano da 19 milioni per ridurre le perdite d’acqua - Novi Ligure, via al piano da 19 milioni per ridurre le perdite d’acqua - Novi Ligure – Individuare in tempo reale perdite e utilizzi anomali: è lo scopo del nuovo sistema di monitoraggio che la società gestione Acqua ha creato a Novi Ligure. La rete idrica della città è st ... ilsecoloxix

Manuela cambia vita e prende in gestione un rifugio alpino: “Basta stare chiusa tra 4 mura” - Manuela cambia vita e prende in gestione un rifugio alpino: “Basta stare chiusa tra 4 mura” - Fisioterapista di Pesaro, ha vinto il bando per gestire il Peller, sulle Dolomiti, assieme a compagno, figli e parenti: “Il mare l’abbiamo nel sangue, ma la montagna è nel cuore” ... ilrestodelcarlino

Siccità al Sud: la situazione meteo non potrà che peggiorare - Siccità al Sud: la situazione meteo non potrà che peggiorare - È irrealistico pensare di ritornare a livelli idrici medi nel breve termine; si potrà forse parlare di un miglioramento solo in autunno. La gestione dell’acqua diventa quindi una questione ... meteogiornale