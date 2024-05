Germania | barche drago a Francoforte aprono una finestra sulla cultura cinese

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 mag – (Xinhua) – Le rive del fiume Meno asono da tempo apprezzate come luogo preferito da locali e visitatori per godersi una tipica giornata estiva sotto la calda luce del sole. Il percorso tortuoso del fiume attraverso la citta’ offre un ambiente delizioso per varie attivita’ e svaghi all’aperto. Ieri, piu’ di 20riccamente intagliate hanno aggiunto un toccoe molto entusiasmo all’atmosfera lungo le rive del fiume Meno, offrendo un’esperienza unica sia per i locali che per i visitatori.

Pechino, 07 mar – (Xinhua) – “Ho preso parte a uno dei primi voli nel 1994, quando ho iniziato a venire a Shanghai come co-pilota… Ora Shanghai e’ una delle citta’ piu’ moderne del mondo”, ha riferito a Xinhua Udo Schauss, capitano della compagnia aerea tedesca Lufthansa, mentre era con l’equipaggio per celebrare il 30mo anniversario di una rotta che collega la citta’ costiera cinese a Francoforte, in Germania. romadailynews

Nuova partecipante alla Conference League: il neopromosso Heidenheim ringrazia il Leverkusen - Nuova partecipante alla Conference League: il neopromosso Heidenheim ringrazia il Leverkusen - Dopo la Bundesliga, Xabi Alonso si erge a re in germania, facendo sua anche la Coppa di germania ... Già, perché con il successo delle Aspirine sorridono anche Eintracht francoforte e Heidenheim. tuttonapoli

Euro2024, la Germania: il ct, come giocano, i convocati - Euro2024, la germania: il ct, come giocano, i convocati - Viaggio verso Euro2024 alla scoperta della germania: ecco i possibili convocati e come può giocare la formazione di Julian Nagelsmann. Che è tra le favorite del torneo anche perché lo gioca in casa. sport.virgilio

Chi sono i convocati di tutte le 24 nazionali degli Europei 2024 - Chi sono i convocati di tutte le 24 nazionali degli Europei 2024 - Quali calciatori parteciperanno al torneo in programma in germania dal 14 giugno al 14 luglio L'elenco, squadra per squadra, di tutte le selezioni di Euro 2024 ... wired