Germania | barche drago a Francoforte aprono una finestra sulla cultura cinese

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 mag – (Xinhua) – Le rive del fiume Meno asono da tempo apprezzate come luogo preferito da locali e visitatori per godersi una tipica giornata estiva sotto la calda luce del sole. Il percorso tortuoso del fiume attraverso la citta’ offre un ambiente delizioso per varie attivita’ e svaghi all’aperto. Ieri, piu’ di 20riccamente intagliate hanno aggiunto un toccoe molto entusiasmo all’atmosfera lungo le rive del fiume Meno, offrendo un’esperienza unica sia per i locali che per i visitatori. La prima Festa delledie’ iniziata ieri mattina.

In Veneto rompe gli argini fiume Muson, abitazioni isolate - In Veneto rompe gli argini fiume Muson, abitazioni isolate - (ANSA) - PADOVA, 17 MAG - Nelle prime ore di oggi il fiume Muson dei Sassi è esondato a Camposampiero (Padova), in località Rustega, per la rottura di un argine a causa delle forti piogge. Squadre dei ... altoadige

Borsa: l'Europa apre debole, Francoforte -0,14% - Borsa: l'Europa apre debole, francoforte -0,14% - Avvio debole per le principali Borse europee, rese guardinghe dai deludenti dati macro arrivati dalla Cina e dalla cautela espressa da diversi componenti della Fed sul taglio dei tassi. Parigi e ... quotidiano

Le borse europee aprono incerte, ok Francoforte e Londra giù Parigi - Le borse europee aprono incerte, ok francoforte e Londra giù Parigi - Roma, 2 mag. (askanews) – Avvio di seduta incerto per le borse europee dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi d’interesse statunitensi. francoforte guadagna lo 0,12%, ... askanews