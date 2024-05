Genitori separati in disaccordo sulla scuola - la Cassazione ribadisce il primato dell’interesse del minore | No a imposizioni religios - sì al benessere del bambino

Il contrasto insorto tra separati, ambedue esercenti la potestà genitoriale, sulla scelta della scuola, religiosa o laica, presso cui iscrivere il figlio, è stato risolto dalla Cassazione (ordinanza 16 maggio 2024, n. 13570) in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata e può essere fondata sull'esigenza di far continuare al minore l'ambiente già frequentato. orizzontescuola

