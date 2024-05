Gelso - polemiche inutili Cancelleremo il degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Quasi al termine della campagna elettorale a Bellaria Igea Marina continua a far parlare la questioneSport. E dal gruppo del sindaco Giorgetti spiegano come stanno i fatti. Nei giorni scorsi la giunta di centrodestra ha deliberato di verificare "l’esistenza delle condizioni per avviare un percorso finalizzato all’acquisizione in capo al Comune delSport". Un atto di indirizzo che richiama all’attenzione il problema delin cui la struttura versa da due anni a seguito della chiusura e che non lascia indifferenti le opposizioni. Ieri il candidato sindaco Primo Fonti della lista civica ‘Insieme’ ha sottolineato: "L’investimento, utile alla città andava fatto prima". E anche il Pd ieri ha evidenziato: "un anno fa il sindaco liquidò come irrealizzabile la nostra proposta che ora, in condizioni diverse, la giunta fa propria. Il Comune ha trovato la chiave per una immaginifica delibera che è solo fumo negli occhi degli elettori".