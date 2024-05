Gaza - il ministro Gantz chiede una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre Alcuni camion di aiuti entrano nella Striscia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildel Gabinetto di guerra israeliano, e leader centrista, Bennyha avanzato alla segreteria del governo la richiesta di istituire unadi inchiesta sui fatti del 7e sulla guerra ache ne è seguita. Lo hanno riferito i media secondo cui, in base alla richiesta, dovrebbero essere sottoposti ad indagine tutti gli eventi relativi al 7, la guerra, il processo decisionale a livello sia politico sia militare. La tensione nel paese rimane elevata.notte la polizia di Tel Aviv è intervenuta per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva organizzato un sit-in in Piazza della Democrazia, bloccando il traffico sulla vicina Via Kaplan: i manifestanti, riporta Time of Israel,vano un accordo sulla liberazione degli ostaggi e la rimozione del governo del primoBenjamin Netanyahu. Viceversa la polizia militare israeliana ha aperto una indagine e sta interrogando un soldato riservista che, in un video sui social apparso in questi giorni, ha fatto appello all’ammutinamento se i vertici militari non proseguirannoguerra ad Hamas a