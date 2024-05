Gasperini scioglie ogni dubbio | l’annuncio in diretta sul futuro e sulle lusinghe del Napoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Interviene inGian Piero. Le parole del tecnico sull’interesse deldopo le ultime giornate calde sponda Conte. Ilconclude la stagione 23/24 nella maniera più amara e anonima possibile, con uno scialbo 0-0 casalingo contro il Lecce. Pali, fischi a Di Lorenzo, contestazioni all’intera squadra e tanto tanto rancore hanno quindi segnato la tragica serata in casa azzurra, dove l’unica news positiva resta la sempre più ampia vicinanza con l’arrivo di Antonio Conte. Conprobabilità, la panchina azzurra andrà al tecnico salentino con, suo rivale fino all’ultimo, intervenuto da poco insul suo. Presenti anche parole sull’interesse eazzurre delle ultime settimane.resta a Bergamo, le parole a DAZN Al contrario del, l’Atalanta ha concluso la giornata numero 38 di Serie A (penultima per i nerazzurri in vista del recupero contro la Fiorentina) con una splendida vittoria.

“Ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto perché a Bergamo in questi giorni c’è un misto di euforia ed entusiasmo che andrà avanti almeno ancora per una settimana. E i ragazzi oggi volevano ancora far risultato. La prossima stagione non penso sarà complicata come questa, forse però si ... sportface

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così, Sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. E’ evidente che da parte di De Laurentiis Sono tanti anni ... calcioweb.eu

Gian Piero Gasperini , allenatore dell’ Atalanta , ha parlato a Sy Sport dopo la vittoria contro il Torino: “Realizzato cosa abbiamo fatto in Europa? Sì, ce ne rendiamo conto perché a Bergamo in questi giorni c’è una euforia ed un entusiasmo che andrà avanti almeno ancora per una settimana visto ... terzotemponapoli

Nuovo allenatore Napoli, Gasperini dice no: «Sono fedele all'Atalanta» - Nuovo allenatore napoli, gasperini dice no: «Sono fedele all'Atalanta» - «Quanto ho tentennato con il napoli Non è così, sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l'Atalanta, sull'Europa League, sulla Coppa ... ilmattino

TORINO - Juric: "Cori contro Possiamo andare in Europa" - TORINO - Juric: "Cori contro Possiamo andare in Europa" - "Dispiaciuto per i cori No: so qual è il mio lavoro e qual è la situazione. Al nono posto, se la Fiorentina vince la Conference League, possiamo ancora andare in Europa". Così Ivan Juric dopo la scon ... napolimagazine

Gasperini a Sky: «Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora» - gasperini a Sky: «Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora» - LO ha detto ufficialmente ai microfoni di Sky dopo la fine della gara con il Torino e vinta per 3-0 al Gewiss Stadium. Nell’intervista gasperini non ha negato l’interssamento di De Laurentiis, ma ha ... ecodibergamo